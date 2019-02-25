Ушаков: не надо выигрывать одним мячом сразу всё

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков и волейболистка команды Екатерина Пипунырова прокомментировали победу в матче с челябинским «Динамо-Метар» в 18-м туре Суперлиги со счётом 3:1 (25:15, 25:16, 28:30, 26:24).

«Самое главное для нас – это результат. Мы его сделали. Качество игры пока неудовлетворительное. Начали неплохо, но всё равно качество игры не то, которое мы можем показывать. Хочется лучшего, хочется большего. Но идём постепенно по нарастающей, улучшаем свою игру.

Бывают такие моменты, когда у соперника получается просто всё. Они перебрасывают двумя руками, а у нас эти мячи падают. Прежде всего, в такие моменты я делаю акцент на дисциплине. Не надо выигрывать одним мячом сразу всё. Каждый должен делать своё дело, и всё наладится", — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.



«В третьей партии мы очень много стали ошибаться на подаче, наделали много ошибок на блоке, в защите были провалы. Последние две партии мы не очень хорошо провели. Думаю, что мы можем сыграть в тысячу раз лучше и вырасти в мастерстве. Но всё же, если говорить в целом, то мы сыграли сегодня неплохо», — сказала Пипунырова.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 5-е место, «Динамо-Метар» — 11-е.