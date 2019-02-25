Юрина: как ни печально это говорить, «Динамо-Метар» — практически аутсайдер

Тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина и волейболистка команды Алеся Пироговская прокомментировали поражение в матче 18-го тура Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 1:3 (15:25, 16:25, 30:28, 24:26).

«Я считаю, что игра сложилась хорошо: и со стороны Краснодара, и с нашей стороны. Немного мы упустили первые две партии. Может, не хватало уверенности. Как ни печально это говорить, наша команда практически аутсайдер, а команда Краснодара – в середине турнирной таблицы. Потом уже девчонки собрались и оказали достойное сопротивление. Не повезло, наверное. Фортуна была на стороне «Динамо» Краснодар, но эта команда более опытная, игроки сыграли на опыте, чего нам не хватило.

Главный тренер не смог приехать сюда по состоянию здоровья, и второй тренер по семейным обстоятельствам тоже не смог приехать. Поэтому пришлось руководить мне", — цитирует Юрину официальный сайт ВФВ.



«Очень тяжело догонять, когда большой отрыв не в нашу пользу. С этим мы чуть-чуть справились, но не смогли удержать свой отрыв. С этим у нас проблемы на протяжении сезона. Третья партия – это воля, характер. В четвёртой партии мы, как всегда, ведём, но потом останавливаемся на своих ошибках. Отдаём каждая по ошибке, противник нас догоняет, и дальше идём на равных, затем ещё по ошибке и всё — матч проигран», — сказала Пироговская.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 5-е место, «Динамо-Метар» — 11-е.