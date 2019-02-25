Ермишин: рук никто не опускал, даже когда Казань уходила на 5-6 очков вперёд

Исполняющий обязанности главного тренера «Протона-Саратов» Сергей Ермишин прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (14:25, 20:25, 27:29).

«Играли хорошо, могли взять у команды, которая может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, партию. Не хватило каких-то нюансов. Это нужно анализировать, но не сразу после матча. Хочу похвалить команду за желание играть и характер. Рук никто не опускал, даже когда Казань уходила на 5-6 очков вперёд. Доволен игрой наших доигровщиц – Марковой и Шайдуллиной. Тут мы прибавили. Возвращение Нелли на площадку команде помогло. Костючик пока играть не может, но мы её ждём. Вера команде обязательно поможет», — цитирует Ермшина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 3-е место, «Протон-Саратов» — 12-е.