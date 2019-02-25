Маричев: вторая партия матча с «Минчанкой» стала переломной

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев и волейболистка команды Анастасия Крайдуба прокомментировали победу в матче 18-го тура Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:20).

«Во-первых, хочу поблагодарить своих девочек, которые выстояли. Особенно это было видно во второй партии — у них присутствовало огромное желание выиграть, и пусть что-то не получалось, но тем не менее, вторая партия стала переломной. Девочки почувствовали уверенность и довели игру до победы. У нас есть кадровые вопросы – Мария Фролова не смогла играть, мы все с нетерпением ждём её возвращения на площадку. Поэтому в первой партии мы искали оптимальный состав. И с выходом Щегловой нам удалось добавить в игре, хотя и Самойлова смотрелась неплохо на площадке», — цитирует Маричева официальный сайт ВФВ.

«Первую партии мы отдали на своих же подачах и на приёме, допустили очень много ошибок. Во второй партии нам удалось наладить эти элементы и заиграли в привычном режиме. По прошлому опыту игр с «Минчанкой» мы знали, что команда будет бороться до конца, мы играли с ними пятисетовые матчи и знаем, что их не так просто сломить», — сказала Крайдуба.

В турнирной таблице «Енисей» занимает 6-е место, «Минчанка» — 10-е.

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