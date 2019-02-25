Гончаров: после игры с «Каннами» «Минчанке» не хватило эмоций

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров и волейболистка команда Богдана Анисова прокомментировали поражение в матче 18-го тура Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 20:25).

«Снова возникли проблемы с эмоциональным настроем. В игре с „Каннами“ мы выложились по полной программе. Даже на 150% своих эмоций. В первой партии этого матча они были, а вот в концовке второй партии подсели. Выпала из борьбы Гришкевич, которая могла стать лидером нападения, сменить её не на кого, так как Катя Сокольчик ещё восстанавливается после болезни. И вот получилось «где тонко, там и рвётся». Будем бороться дальше за выход в плей-офф. Хотя если бы были эмоции, если бы мы были в полном составе, игра могла бы сложиться совсем по-другому. Так что мы не выдержали это напряжение только эмоционально», — цитирует Гончарова официальный сайт ВФВ.



«Нам не хватило концентрации – чтобы одинаково качественно работать и в приёме, и в нападении. Особенно критичным это стало в конце второй партии, которую мы неплохо провели, но проиграли её ошибками, порой глупыми. Мы допустили много своих ошибок, будем стараться их исправлять. У нас ещё есть шанс войти в восьмёрку, и мы постараемся его использовать», — сказала Анисова.

В турнирной таблице «Енисей» занимает 6-е место, «Минчанка» — 10-е.