Халецкая стала самым результативным игроком 18-го тура Суперлиги

Диагональная краснодарского «Динамо» Мария Халецкая стала самым результативным игроком 18-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в противостоянии с челябинским «Динамо-Метар», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



Лучшей на блоке стала волейболистка «Динамо-Метар» Таисия Коновалова — 8 очков.



Лучше всех на подаче действовали два игрока — Анастасия Ануфриенко («Протон-Саратов») и Анна Гришкевич («Минчанка»). На их счету по 5 эйсов в матчах с казанским «Динамо» и красноярским «Енисеем» соответственно.



Матчи 19-го тура российской Суперлиги пройдут 2-4 марта. Предварительный этап женской Суперлиги завершится 24 марта.



В турнирной таблице лидирует калининградский «Локомотив».

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