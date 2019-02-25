Камехо: хочу выступить на Олимпиаде в Токио в составе сборной России

Игрок петербургского «Зенита» Ореоль Камехо выразил желание выступить на Олимпиаде в Токио в составе сборной России. Ранее стало известно, что Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства.



«Сборная России – одна из сильнейших в мире, выступать за неё – предмет гордости для спортсмена. Когда завершится процедура смены спортивного гражданства, у меня появится возможность выступать за российскую национальную команду. И если тренеры сборной России будут заинтересованы во мне, я, разумеется, с удовольствием буду за неё выступать.



Олимпиада? Конечно, мне очень хочется выступить в Токио. Но всё будет зависеть от решения тренерского штаба сборной и FIVB», – цитирует Камехо ТАСС.

Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства