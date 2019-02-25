Шкулявичус стал самым результативным игроком 22-го тура Суперлиги

Диагональный московского «Динамо» Романас Шкулявичус стал самым результативным игроком 22-го тура российской Суперлиги, набрав 35 очков в матче с новоуренгойским «Факелом», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Камилло Плачи на своей площадке одержали победу со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12).



Лучшим на блоке стал игрок кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий, набравший 8 очков в матче с белгородским «Белогорьем».



Лучше всех на подаче действовали Георг Грозер («Зенит» (Санкт Петербург)) и Никита Аксютин («Енисей»). На их счету по 5 эйсов в играх с новосибирским «Локомотивом» и нижневартовской «Югрой-Самотлор» соответственно.



Матчи 23-го тура российской Суперлиги пройдут с 27 февраля по 3 марта. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

Плачи: диагональный «Динамо» Шкулявичус выдал великолепный матч