Сиденко: хвала Рыбакову, что сыграл в Казани. Но потом у него нога опухла

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу в матче 22-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:22).

«Всеми ребятами доволен. Вышли уверенно, не волновались и не переживали. Всё делали, как на тренировке, надёжно и без ошибок. Это первый шаг к тому, что в дальнейшем я буду больше им доверять.



Отсутствие Рыбакова? Он получил травму в Казани. Хвала ему, что сыграл тот матч. Но после него нога опухла.



Я довольны тем, как Титич сыграл в диагонали. Я смотрел игры, он сыграл с «Динамо-ЛО» в диагонали в Питере. Дали ему возможность попробовать себя. Плюс он сам подошёл и попросил поиграть. Это радует, что ребята просятся и хотят играть», — цитирует Сиденко официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Урал» занимает 9-е место, «Ярославич» — 14-е.