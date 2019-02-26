Брагин: у «Урала» давно нет права на ошибку, мы наошибались везде, где могли

Либеро уфимского «Урала» Роман Брагин прокомментировал победу в матче 22-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:22).



«Для нас сейчас каждая игра не самая лёгкая, потому что у нас давно нет права на ошибку, мы наошибались уже везде, где могли и не могли. Нужно было просто выигрывать и набирать три очка. Каждая игра у нас, как последняя. Нам теперь нужно обыгрывать хотя бы одну-две команды из последних четырёх. Будем настраиваться, биться.



Когда у нас всё в порядке, мы в тонусе, подаём подачу, когда меньше своих ошибок, и мы их контролируем, то можем играть с любой командой. Мы это доказали и с «Факелом», и с Белгородом. Есть все возможности, чтобы бороться и с «Динамо», и с «Локомотивом», и с «Кузбассом». Будем настраиваться, другого выбора нет.



Это не первый год, когда много времени играю. Наоборот, когда в тонусе находишься, проще это переносить, чем когда одну играешь, другую – не играешь», — цитирует Брагина официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Урал» занимает 9-е место, «Ярославич» — 14-е.