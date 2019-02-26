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Сукомел: московское «Динамо» хочет завершить групповой этап хорошим результатом

Сукомел: московское «Динамо» хочет завершить групповой этап хорошим результатом
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа женской Лиги чемпионов с польским «Хемиком». Встреча состоится в столице России сегодня, 26 февраля.

«Мы остались очень довольны победой в матче с „Фенербахче“ и теперь сосредоточены на игре с польской командой. Мы надеемся завершить групповой этап хорошим результатом», — приводит слова Сукомела официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице группы E «Динамо» занимает второе место, «Хемик» — четвёртое. Лидирует турецкий «Фенербахче». На третьей позиции располагается румынский «Бухарест».

В плей-офф выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

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