«Уралочка-НТМК» на тай-брейке вырвала победу у «Хямеэнлинны» в волейбольной ЛЧ

В заключительном туре группового этапа женской Лиги чемпионов волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде одолели финскую «Хямеэнлинну» со счётом 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:5).

Ранее в группе В казанское «Динамо» в гостях проиграло турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 17:25).

«Уралочка-НТМК» набрала 8 очков в шести встречах и заняла третье место.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. 6-й тур



«Хямеэнлинна» (Финляндия) — «Уралочка-НТМК» (Россия) — 2:3 (25:19, 25:21, 21:25, 20:25, 5:15)



Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19 стартовал 20 ноября 2018 года. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале.



Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).