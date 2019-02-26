Сукомел: «Динамо» упустило третий сет, но вовремя исправились и одержали победу

И.о. главного тренера московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу подопечных над польским «Хемиком» со счётом 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:21) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Игра была непростой, мы упустили третий сет. Но вовремя исправились и смогли завершить матч победой. Следующий тур не за горами – скорее всего, попадём на сильного соперника. Но что делать – будем играть. Всё возможно!» — приводит слова Сукомела официальный сайт «Динамо».

Столичный клуб одержал пять побед в шести матчах группы Е и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка плей-офф турнира состоится 1 марта.

Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).