Щербань: игра с «Хемиком» на выезде была тяжелее

Волейболистка московского «Динамо» Яна Щербань прокомментировала победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с польским «Хемиком» со счётом 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:21).



«На выезде с ними, я считаю, игра была тяжелее. Сегодня старались, было непросто. Смогли победить и очень рады результату! Задача была – сыграть на блоке и держать их подачу», — приводит слова Щербань официальный сайт российского клуба.

Подопечные Александра Сукомела заняли второе место в группе E, выиграв пять матчей из шести, и вышли в четвертьфинал. Жеребьёвка этой стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 1 марта.

Действующим победителем женской Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк». Он также вышел в плей-офф.