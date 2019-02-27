Бошкович: очень рада, что мы победили казанское «Динамо» в трёх сетах

Волейболистка турецкого «Экзачибаши» Тияна Бошкович прокомментировала победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

«Я очень рада, что мы смогли победить в трёх сетах. Мы играли очень хорошо. Это было важно для нас. Мы завершили групповой этап на первом месте. Будем с нетерпением ждать следующей игры в Лиге чемпионов», — приводит слова Бошкович официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Стамбульская команда заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал. Подопечные Ришата Гилязутдинова стали вторыми, но пробиться в плей-офф не смогли.

Жеребьёвка состоится 1 марта. Действующим победителем Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк».