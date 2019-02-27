Пентассулья: в матче с «Уралочкой-НТМК» мы сыграли даже лучше, чем ожидали

Главный тренер финской «Хямеэнлинны» Маттео Пентассулья прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 2:3 (25:19, 25:21, 21:25, 20:25, 5:15).

«Мы провели отличный матч. Сыграли даже лучше, чем ожидали. Мы взяли два сета в матче с одной из лучших команд России. Отношение наших волейболисток к игре было великолепным. Они здорово боролись», — цитирует Пентассулью официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Уралочка-НТМК» заняла третье место в группе B, выиграв три матча из шести. Из этого квартета в четвертьфинал вышел только турецкий «Экзачибаши». «Хямеэнлинна» стала четвёртой.

Жеребьёвка состоится 1 марта. Действующим победителем Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк».

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