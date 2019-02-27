Тренер «Галатасарая»: люди в Кемерово доброжелательные, поддержали после игры

Ассистент главного тренера турецкого «Галатасарая» Умут Сакир прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1:3 (25:22, 22:25, 18:25, 15:25). Ответная встреча состоится в Стамбуле 5 марта.



«Первый сет мы отыграли очень хорошо: у нас был хороший приём и хорошие подачи. В следующем сете «Кузбасс» начал подавать подачи, которые мы не смогли принять. После второго сета мы уже не смогли найти свою игру. Атмосфера замечательная здесь, люди доброжелательные, поддержали нас после игры. Было очень приятно играть в Кемерово», — приводит слова Сакира официальный сайт «Кузбасса».

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.