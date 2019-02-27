Игрок «Галатасарая» Венно: в Турции таких противников, как «Кузбасс», нет

Диагональный турецкого «Галатасарая» Оливер Венно прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1:3 (25:22, 22:25, 18:25, 15:25). Ответная встреча состоится в Стамбуле 5 марта.



«Было интересно играть с таким сильным соперником, поскольку в Турции таких противников нет. Мы начали хорошо, но потом стали ошибаться на подаче, а «Кузбасс» начал подавать сильные подачи, с которыми мы не справились», — приводит слова Венно официальный сайт кемеровского клуба.

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.

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