Ивович: игроки «Локомотива» устали после четырёх подряд гостевых матчей

Сербский доигровщик новосибирского «Локомотива» Марко Ивович прокомментировал поражение в матче 22-го тура российской Суперлиги от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 23:25).

«Хочу поздравить „Зенит“. Они были лучше в этой игре. Стоит также отметить, что наша команда испытывает усталость из-за четырёх подряд гостевых матчей, думаю, это главная причина нашего поражения, но ничего страшного, они были действительно лучше.



Как я уже говорил, все наши проблемы – это следствие усталости, из-за чего мы не можем сконцентрироваться и показать свой максимум. Когда мы восстановимся и будем в хорошей форме, наши результаты будут значительно лучше.

Задачи на текущий сезон? Конечно же, достичь максимально возможного результата. Сейчас я не знаю, но с уверенностью могу сказать, что мы будем сражаться до конца и посмотрим, насколько далеко нам удастся зайти. Надеюсь, это будут хорошие результаты для нас и нашего руководства.



Не могу сказать, что я счастлив, ведь я понимаю, что могу быть лучше, но на это есть свои причины, так что на текущий момент это нормально. У меня сейчас есть много времени, и я работаю над собой, дабы прийти в хорошую форму», — цитирует Ивовича официальный сайт клуба со ссылкой на «Мир волейбола».

В турнирной таблице «Локомотив» занимает шестое место, «Зенит» — третье.