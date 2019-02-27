Сивожелез: для питерского «Зенита» крайне важно победить «Фридрихсхафен»

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Фридрихсхафеном». Встреча состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 27 февраля.

«В Германии мы победили в трёх сетах, но этот результат не отражает того, что игра была непростой, особенно третий сет. „Фридрихсхафен“ — молодая и талантливая команда. В предстоящем матче соперники не будут испытывать давление в связи с результатом. Для нас же победа крайне важна для попадания в первую корзину при жеребьёвке. Мы постараемся показать свой лучший волейбол», — цитирует Сивожелеза официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, «Фридрихсхафен» — третье.

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