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Брянский: нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы выйти в 1/4 финала ЛЧ

Брянский: нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы выйти в 1/4 финала ЛЧ
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился ожиданиями от матча с французским «Туром» в заключительном туре группового этапа мужской Лиги чемпионов. Встреча состоится во Франции сегодня, 27 февраля.

«Несмотря на счёт 3:0, первая игра прошла в упорной борьбе. Нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы выйти в четвертьфинал», — приводит слова Брянского официальный сайт Европйеской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, одержав три победы. «Тур», выигравший два матча, располагается на третьей позиции. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

Действующим победителем турнира является казанский «Зенит».

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