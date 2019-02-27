Брянский: нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы выйти в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился ожиданиями от матча с французским «Туром» в заключительном туре группового этапа мужской Лиги чемпионов. Встреча состоится во Франции сегодня, 27 февраля.

«Несмотря на счёт 3:0, первая игра прошла в упорной борьбе. Нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы выйти в четвертьфинал», — приводит слова Брянского официальный сайт Европйеской конфедерации волейбола.



В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, одержав три победы. «Тур», выигравший два матча, располагается на третьей позиции. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.



Действующим победителем турнира является казанский «Зенит».