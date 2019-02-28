Московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошли заключительные матчи группового этапа.

Московское «Динамо» в гостях переиграло французский «Тур» и вышло в четвертьфинал турнира со второго места в группе. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 33:31) в пользу бело-голубых.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно обеспечивший себе выход в плей-офф турнира, на домашней площадке со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) обыграл немецкую команду «Фридрихсхафен».

В 1/4 финала ЛЧ также сыграет ещё один российский клуб — казанский «Зенит».

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур



«Тур» (Франция) — «Динамо» (Москва, Россия) — 0:3 (23:25, 17:25, 31:33)

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

Напомним, казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.