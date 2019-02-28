Спиридонов: сбавил темп? Дзюба тоже не может 50 голов за сезон забить, как Месси

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов прокомментировал победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком» со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 28:26).
«Прежде всего доволен результатом. Потом уже удовлетворён своей игрой. Рад, что сыграл полный матч и помог команде одержать победу. Соскучился по игре и этим эмоциям.
Я сбавил темп по ходу матча? Связующий затем больше задействовал других нападающих, у нас же командная игра. Дзюба тоже не может 50 голов за сезон забить, как Месси», — приводит слова Спиридонова «Спорт Бизнес Online».
Подопечные Владимира Алекно выиграли все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал. Жеребьёвка состоится завтра, 1 марта.
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