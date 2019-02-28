Тренер «Фридрихсхафена»: нам очень понравилось в Санкт-Петербурге

Тренер немецкого «Фридрихсхафена» Адам Свачина прокомментировал поражение в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербугским «Зенитом» со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 22:25).

«Зенит» — очень сильная команда, а у нас много молодых игроков. Это было хорошее испытание и важный опыт для нас. Нам очень понравилось в Санкт-Петербурге. Атмосфера была замечательной", — приводит слова Свачины официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Российская команда на групповом этапе не потерпела ни одного поражения и вышла в четвертьфинал с первого места. «Фридрихсхафен» одержал две победы и занял третье место в группе, не сумев пробиться в плей-офф.

Жеребьёвка состоится завтра, 1 марта.

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