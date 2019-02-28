Земчёнок: мы знали, что «Пуатье» приехал в очень ослабленном составе

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка вызова с французским «Пуатье» со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:17).



«Мы знали, что французы приехали в очень ослабленном составе ввиду определённых проблем, поэтому мы рассматривали этот матч лишь в качестве подготовки к серьёзному выезду на игру с «Факелом». Но, как показала практика игр с португальцами, такие команды дома играют совершенно иначе. Поэтому мы не строим иллюзий, что там будет легко.

Сегодня у нас была большая ротация, практически всем дали побыть в игре, и это очень хорошо. Думаю, во Франции будет тяжело, так как там маленький зал, болельщики будут поддерживать свою команду. Так что всё самое интересное впереди", — цитирует Земчёнка официальный сайт клуба.

Ответная встреча состоится во Франции 6 марта.