Куцмус: «Белогорье» в Пуатье ждёт хорошее французское вино и сыр

Доигровщик французского «Пуатье» Андрей Куцмус прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (11:25, 23:25, 17:25).



«От игры у меня остались самые яркие, позитивные впечатления, потому что я провёл в России очень много сезонов и сюда всегда приятно возвращаться, тем более в Белгород. У меня здесь рядом много близких, родных людей, друзей. Поэтому эмоции самые положительные.



Что касается игры, мы понимали, что «Белогорье» выше классом и физически, и тактически, и во всём остальном. В нашей команде сейчас есть некоторые проблемы, приехали сюда лишь девять игроков. Основной наш диагональный Шепс получил травму и выбыл до конца сезона. Теперь на его позиции вынужден играть я. Сегодня игра у меня откровенно не получилась, можно сказать, что провалил её, так как не играю я на этой позиции. Но позитивные моменты были, мы старались, ребята молодцы. У нас в команде много молодых парней, все, естественно, хотели выиграть. Тем более у каждого из них впервые игры такого уровня – полуфинал, пусть даже это и Кубок вызова. Для них это большой уже большой подвиг.



«Белогорье» в Пуатье, думаю, ждёт хорошее французское вино, хороший французский сыр и вкусная еда (смеётся)! И, конечно, волейбол! Без него никак не обойтись», — цитирует Куцмуса официальный сайт «Белогорья».

Ответная игра состоится во Франции 6 марта.