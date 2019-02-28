Мусэрский: скучаю ли я по России? Наверное, нет

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий в чемпионате Японии за клуб «Сантори Санбёрдз», рассказал об опыте игры на позиции диагонального и о повышенных нагрузках.

«Понятно, что большинство передач летит мне. Я был к этому готов. Я сразу знал, что буду диагональным. До подписания контракта тренер говорил о том, что, возможно, иногда придётся постоять в центре сетки, но до сих пор такого варианта не было.



Да, мне достаются большие нагрузки. Но здесь уделяют огромное внимание восстановлению и отдыху. Помню, как удивился, когда после очередного игрового уик-энда главный тренер настоятельно рекомендовал мне не приходить на тренировки пару дней. Было очень непривычно это слышать. Я попросился хотя бы в тренажёрку, и он, скрипя зубами, согласился.



Тут совершенно нормально сказать: «Я устал», и это не будет означать, что ты предатель. Это будет значить только то, что ты работал, потратил кучу энергии и сил и теперь хочешь восстановиться, чтобы и дальше качественно делать свою работу. В Японии за то, чтобы показывать качество. В России сложно такое представить. Это заложено ещё с детско-юношеских школ. Наверняка каждый может вспомнить ситуацию с «тренировками по желанию»: вроде бы приходить не обязательно, но если не придёшь, то ничего хорошего о тебе не подумают. Здесь такого нет, и это до сих пор меня удивляет и радует», — цитирует Мусэрского «БелПресса» со ссылкой на журнал «Спортивная смена».

Дмитрий также ответил на вопрос, скучает ли он по России.

«Я всё задаю себе этот вопрос. Наверное, нет. Дальше будет видно. Немного ещё времени прошло. Здесь я счастлив», — сказал Мусэрский.