Гончаров: в Лиге чемпионов надо играть двумя боеспособными составами

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с польским клубом «Будовляни Лодзь» со счётом 1:3 (19:25, 19:25, 25:18, 21:25).

«Я считаю, что игра была равной, но в концовке нам не хватило концентрации, эмоциональных сил. Снова были проблемы с составом, когда мне было некем заменить игроков. Это остаётся нашей главной проблемой. Такие большие задачи, как Лига чемпионов, должны решаться двумя боеспособными составами. Но игра была достойная, мы боролись и играли для своих зрителей. Такая игра была только на пользу», — цитирует Гончарова официальный сайт клуба.

Обе команды не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.