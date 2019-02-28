Саликов: «Минчанка» пару дней отдохнёт, и, думаю, нам с ней будет непросто

Старший тренер краснодарского «Динамо» Станислав Саликов поделился ожиданиями от матча с белорусской «Минчанкой» в 19-м туре Суперлиги. Встреча состоится в Краснодаре 2 марта.



«Нам очень нужна победа в субботнем матче с «Минчанкой», чтобы сохранить своё место в восьмёрке. Наши соперники понимают, что и у них есть не теоретический, а вполне практический, реальный шанс попасть в плей-офф Суперлиги. Всё зависит от того, как будут играть сами белорусские волейболистки.



За прошедшую неделю «Минчанка» провела три тяжёлых матча: обыграла французские «Канны», уступила в упорной борьбе «Енисею» и достойно сыграла с польским «Лодзем». Сейчас «Минчанка» пару дней отдохнёт, и, думаю, нам здесь будет с ней совсем непросто. Соперницы могут показать очень хорошую игру. И, вполне возможно, эта игра будет с нами.



Мы в свою очередь настраиваемся только на победу. А учитывая результат нашей встречи с «Минчанкой» в первом круге, нам нужно показать такую же игру при своих болельщиках», — цитирует Саликова официальный сайт клуба.

В первом круге «Динамо» победило «Минчанку» со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:19).