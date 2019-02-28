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Саммельвуо и Климкин рекомендованы на пост главного тренера сборной России

Саммельвуо и Климкин рекомендованы на пост главного тренера сборной России
Волейбол / Сборная России

Финн Туомас Саммельвуо и россиянин Александр Климкин рекомендованы президиуму Всероссийской федерации волейбола на пост главного тренера мужской сборной России, сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

«Мы рассматривали на экспертом совете кандидатуры четырёх специалистов: Туомаса Саммельвуо, Александра Климкина, Слободана Ковача и Лоренцо Бернарди. Было принято решение рекомендовать президиуму кандидатуры Саммельвуо и Климкина», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Заседание президиума Всероссийской федерации волейбола состоится завтра, 1 марта, в Москве.

Ранее пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Шляпников. Климкин в настоящий момент является главным тренером петербургского «Зенита», Саммельвуо — кемеровского «Кузбасса».

Источник: Саммельвуо возглавит мужскую сборную России по волейболу
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