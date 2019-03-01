Перепёлкин: тренера в раздевалке обсуждают, и если жена будет всё это слушать…

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепёлкин ответил на вопрос, смог бы он работать с командой, в которой играет его супруга Мария Перепёлкина. Она выступает в краснодарском «Динамо».

«Мы решили, что этого пока не будет. Как дальше повернётся, не знаем. Это очень серьёзный момент. Если такое случится, будет очень сложно. Тренер должен быть психологом, оратором, добиваться чего-то с командой, иногда ругаться. И тренера в раздевалке игроки могут обсудить. Но когда при этом там будет твоя супруга всё это слушать… Сами понимаете, будет сложновато.



Надо очень хорошо подумать, прежде чем принять такое решение. Хотя предложения такие были. Возможно, будут. Мария сейчас на очень хорошем уровне. Одна из лидеров чемпионата Суперлиги в своём амплуа», — цитирует Перепёлкина Myslo.