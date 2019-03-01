«Зенит» (Казань), «Зенит» СПб и «Динамо» узнали соперников в 1/4 финала ЛЧ

В Люксембурге состоялась жеребьёвка четвертьфинала плей-офф мужской Лиги чемпионов. В эту стадию вышли победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.
Действующий победитель турнира казанский «Зенит» сыграет с польским «Гданьском». Санкт-петербурсгкий «Зенит» встретится с польской «Скрой», а московское «Динамо» — с итальянским клубом «Любе Чивитанова».
Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал
«Шомон» (Франция) — «Перуджа» (Италия).
«Гданьск» (Гданьск, Польша) — «Зенит» (Казань, Россия).
«Скра» (Белхатув, Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).
«Динамо» (Москва, Россия) — «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия).
Первые матчи 1/4 финала пройдут 12-14 марта, ответные — 19-21 марта.
Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.
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