43-летний финский специалист Туомас Саммельвуо стал новым главным тренером мужской сборной России по волейболу. Такое решение было принято на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола сегодня, 1 марта, сообщает официальный сайт организации.

Накануне стало известно, что экспертный совет рекомендовал президиуму кандидатуры Саммельвуо, тренирующего кемеровский «Кузбасс», и Александра Климкина, возглавляющего санкт-петербургский «Зенит».

Саммельвуо также возглавляет мужскую сборную Финляндии. О его уходе с этого поста пока не сообщалось.

Ранее пост главного тренера сборной России покинул Сергей Шляпников. Он будет работать над программой долгосрочной подготовки сборной к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в России.

Саммельвуо работает с «Кузбассом» с 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла четвёртое место в Суперлиге. В 2017 году «Кузбасс» дошёл до финала Кубка России. В нынешнем сезоне кемеровская команда идёт второй в Суперлиге. В Кубке ЕКВ «Кузбасс» дошёл до полуфинала, где уже выиграл первый матч.