Тренеру Саммельвуо в волейбольной сборной будут помогать ассистенты-россияне

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин рассказал, что обязательным условием работы финна Туомаса Саммельвуо на посту главного тренера сборной России по волейболу будет включение в штаб российских ассистентов.

«Меня устраивает концепция его работы, постановка учебного процесса, он устраивает как личность, бывший игрок и тренер. „Кузбасс“ — молодая команда, он смог построить работу с неизвестными игроками, которые ранее не выступали в сборной. Мне импонирует стиль его игры, постановка, харизма, энергетика и самоотдача — он отдаёт себя полностью. Плюс он планирует переехать жить в Россию, принять российское гражданство, завести здесь семью, но главное — это его работа сегодня, отдача и умение находить контакт с россиянами.

Обязательно будет условие, чтобы у него были ассистенты, как минимум два — россияне, которые работают в Суперлиге. Наверное, будут ещё какие-то изменения в институте команды: на президиуме были озвучены моменты, что должен быть директор сборной. Нам нужно учесть все ошибки, которые были до этого. Раскачиваться некогда, скоро Олимпиада, домашний чемпионат мира, некогда больше выбирать, к тому же это не самый плохой выбор», — приводит слова Шипулина ТАСС.