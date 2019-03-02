Константинов: «Локомотиву» нужно сохранить такой же настрой и боевой дух

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов остался доволен самоотдачей подопечных в матче 23-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Кузбассом». «Железнодорожники» проиграли на своей площадке со счётом 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15).

«Получилась хорошая игра, обе команды бились, а всё решилось в паре очков в концовке. Поздравляю „Кузбасс“ с победой, но хочу сказать, что мы тоже играли хорошо. Да, были у нас определённые проблемы, однако команда сегодня билась. Я доволен характером ребят, их самоотдачей. Хотели выиграть, сохранить шансы на то, чтобы подняться выше, но будем уже думать о следующей игре. Нам нужно сохранить такой настрой и боевой дух», — цитирует Константинова официальный сайт «Локомотива».