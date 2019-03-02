Московское «Динамо» обыграло «Нову» в ЧР по волейболу

Московское «Динамо» одержало 11-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В выездном матче 23-го тура соревнований «Динамо» в трёх партиях обыграло новокуйбышевскую «Нову» со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:21).

С 11 победами в 23 матчах «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Нова» потерпела 16-е поражение и располагается на 11-й позиции. Встреча соперников в первом туре также завершилась победой бело-голубых в трёх партиях (3:0).

В матчах 24-го тура «Нова» примет команду «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, а «Динамо» дома сыграет с «Ярославичем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

23-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (15:25, 19:25, 21:25).