«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Югру-Самотлор» в 23-м туре Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти партиях одержали волевую победу над командой «Югра-Самотлор» в домашнем матче 23-го тура Суперлиги. Хозяева уступали со счётом 0:2 по сетам, но сумели сравнять счёт, перевести игру на тай-брейк и выиграть его. Окончательный результат матча — 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9) в пользу «Динамо-ЛО».

«Динамо-ЛО» одержало седьмую победу в текущем национальном первенстве и занимает 12-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Югра-Самотлор», потерпевшая 20-е поражение, — 13-я.

В матчах 24-го тура 9 марта «Югра-Самотлор» сыграет на выезде с новокуйбышевской «Новой», а «Динамо-ЛО» на следующий день в гостях встретится с «Кузбассом».

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23-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9).