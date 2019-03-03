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Саммельвуо: победа над «Локомотивом» получилась за счёт командной игры

Саммельвуо: победа над «Локомотивом» получилась за счёт командной игры
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в выездном матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» (3:2).

«Победа сегодня получилась за счёт командной игры. Мы понимали, что матч будет долгим и упорным. Обе команды много блокировали, хорошо защищались, поэтому такая нервная игра получилась в концовках. Очень важная победа для нас, осталось три игры до конца регулярного чемпионата, а график у нас непростой. Сейчас нам предстоит вылет в Турцию», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Локомотива».

«Кузбасс» с 19 победами в 23 матчах чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.

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