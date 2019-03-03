Константинов: в игре с «Кузбассом» всё решилось в паре очков в концовке

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» (2:3).

«Получилась хорошая игра, обе команды бились, а всё решилось в паре очков в концовке. Поздравляю «Кузбасс» с победой, но хочу сказать, что мы тоже играли хорошо. Да, были у нас определённые проблемы, но команда сегодня билась. Я доволен характером ребят, их самоотдачей. Хотели выиграть, хотели сохранить шансы на то, чтобы подняться выше, но будем уже думать о следующей игре. Нам нужно сохранить такой настрой и боевой дух», — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».