Вербов: спасибо команде Сургута за то, что дали «Зениту» настоящий бой

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу в выездном матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с командой «Газпром-Югра» (3:1).

«Мне очень понравился матч, с точки зрения эмоций. Мы примерно этого и ждали, поскольку Сургут всегда настраивается на нас с особой энергией. Я не помню ни одного матча, что в Казани, что здесь, в котором было бы легко. Особенно здесь, при своей публике – видели, какие сумасшедшие мячи в защите сегодня тащили игроки? Это, конечно, придаёт двойной импульс, и нам было непросто. Хочу поблагодарить своих ребят – они могли и руки опустить, результат ведь для нас не так важен. Но эти матчи важны в плане подготовки к плей-офф. Сегодня мы играли только на победу, без каких-либо экспериментов, поскольку в следующем туре нас ждёт Питер, а затем – первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Сегодняшняя борьба и накал были нам нужны, поскольку последние матчи мы проводили без такого ажиотажа и напряжения. Спасибо команде Сургута за то, что дали нам настоящий бой. Сегодня был суперматч и по накалу, и по зрелищности, и по уровню игры», — приводит слова Вербова пресс-служба команды «Газпром-Югра».