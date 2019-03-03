Сикачёв: после поражения в Турции у «Динамо» нет какой-то депрессии

Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Казань Сергей Сикачёв подвёл итоги матча 19-го тура Суперлиги с «Сахалином», в котором его подопечные победили со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:11).

«После поражения в Турции особой депрессии какой-то нет – работаем дальше в обычном режиме. Всё-таки без поражений не бывает побед, и мы стремимся развиваться дальше. А в игру тяжело входили, потому что соперник противодействовал. «Сахалин» играет в довольно своеобразный, комбинационный волейбол.

Со Старцевой и Улановой всё в порядке. Просто дали им отдохнуть. Ну и шанс проявить себя молодым игрокам – обычная ротация. Да и Лена Новик нормально отпасовала. Вернулась Света Масалёва. В принципе, она давно уже работает в общей группе, хотя восстановительные мероприятия ещё продолжаются. Главное, ей нужен объём работы, и сегодня, вот, появилась возможность выпустить её на площадку.

В третьем сете у нас хорошо полетела подача. И просто все продолжали работать, расслабились и спокойно выполняли установку", – цитирует Сикачёва официальный сайт казанского «Динамо».