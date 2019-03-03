Горбатков: игроки «Новы» проиграли «Динамо», ещё не выйдя на площадку

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с московским «Динамо» (0:3).

«Пока не могу делать скоропостижные выводы, будем разбираться, что случилось. Есть ощущение, что игроки проиграли этот матч, ещё не выйдя на площадку. Как таковой игры мы с «Динамо» завязать не смогли. Бывают такие дни, когда ничего не получается. Я думаю, мы сделаем правильные выводы и пойдём дальше», — приводит слова Горбаткова пресс-служба «Новы».

«Нова» потерпела 16-е поражение в 23 матчах и располагается на 11-й позиции. Во встрече 24-го тура «Нова» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.