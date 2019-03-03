Согрин: несмотря ни на что, на площадке осталась команда

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал волевую победу своих подопечных в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу с «Югрой-Самотлор» (3:2).

«Вы знаете, мы много тренируемся в Академии волейбола Платонова, этот зал уже стал для нас родным. Но удача, к сожалению, здесь не всегда поворачивается к нам лицом. Я предполагаю, что волнение, связанное с ожиданием, возможно, неудачного матча, играет с нами злую шутку. Очень тяжело входим в игру здесь.

Мог ли как-то повлиять на такой результат начала встречи вирус, который подхватили несколько игроков? Не думаю. Нижневартовск тоже испытывает проблемы с составом. Мне кажется, что здесь сыграли свою роль борьба психологического плана и важность матча. Все понимают, что это борьба за «две победы» накануне плей-аута.

Несмотря ни на что, на площадке осталась команда. Плюс, на мой взгляд, очень интересный и позитивный матч провёл Денис Бирюков. Все тяжёлые мячи он либо затруднил, либо выиграл – это игра мастера, именно на такой волейбол от него мы и рассчитываем», — приводит слова Согрина пресс-служба «Динамо-ЛО».