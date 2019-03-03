Пясковский: боем доволен, игра получилась. Результат был рядышком

Главный тренер «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу с «Динамо-ЛО» (2:3), в ходе которого его подопечные вели по партиям – 2:0.

«После двух хороших партий не смогли показать свой волейбол. Рано поверили в свою победу, а соперник показал отличную игру в защите. В решающие моменты, в концовках вытащил Денис Бирюков, он большой молодец.

Присутствует ли какая-то несыгранность у команды? Все ребята у нас профессионалы и всегда готовы играть. Возможно, у нас что-то не получилось, но мы наверстаем. Боем доволен, игра получилась, она наверняка понравилась зрителям. Результат был рядышком», — приводит слова Пясковского пресс-служба «Динамо-ЛО».