Матвеев — об игре «Сахалина»: к сожалению, такая «болтанка» с плюса на минус

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев рассказал о состоянии команды на финише регулярного чемпионата России. В 19-м туре «Сахалин» проиграл казанскому «Динамо» со счётом 0:3 (17:25, 19:25, 11:25).

«Напряжение у нас есть всегда. По-моему, оно не спадает с самого начала чемпионата. Мы изначально прекрасно отдавали себе отчёт, что по комплектации и по уровню игры у нас есть некоторые неоднозначные моменты. Поэтому нам постоянно приходилось работать, изыскивать что-то, совершенствоваться. Насколько это получилось, вы сами видите: к сожалению, такая «болтанка» с плюса на минус», — приводит слова Матвеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Сахалин» — восьмое.