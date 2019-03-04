Гончаров: «Минчанка» в российской Суперлиге в грязь лицом не ударила

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров и волейболистка команды Оксана Ковальчук прокомментировали поражение в матче 19-го тура Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 15:25, 23:25).

«Первый раз не было того бойцовского характера, который мы проявляем в каждой игре. Первая причина — игроки устали. Вторая – мы не можем научиться полноценно играть за каждое очко. Посмотрите, мы вели в первой партии с нормальным отрывом, потом 6 очков мы провалили, потом опять начинаем доставать, и уходит партия в никуда. Точно такая же была и последняя партия. Мы боролись, были неплохие моменты. Но у нас очень большой брак своих ошибок, особенно в нападении.

У меня было семь человек, и не хватило игроков, чтобы сделать замены. Тех игроков, которые выпали из игры: молодая Гришкевич у нас травмирована, и некоторые игроки тоже не могут выступать из-за травм. Поэтому в этом матче мне пришлось варьировать только «связками». А то, что у нас не хватает «скамейки», это давно известно, с самого начала.

Как оценю опыт выступления «Минчанки» в российской Суперлиге? Я считаю, это очень положительный опыт. Мы новички в этой лиге. Думаю, мы не ударили в грязь лицом. Шесть игр всё-таки выиграли и ещё надеемся выиграть. Я считаю, этот проект очень хороший", — цитирует Гончарова официальный сайт ВФВ.



«У соперника получилось практически всё, благодаря чему они одержали победу. Нам не удалось навязать свою игру, не удалось максимально использовать наших игроков в атаке. Потому что по приёму, по подаче, где-то даже на блоке мы практически по статистике одинаковы. Но соперник отыграл замечательно в нападении, хорошо сыграла капитан команды «Динамо», всё практически забила. Она, конечно, лидер, за которым команда тянется.

Для нашей команды это первый опыт выступления в Суперлиге. И, конечно, же для игроков, особенно молодых, этот опыт только на пользу. Потому что у нас никогда не было такого количества игр с серьёзным соперником. К сожалению, у нас недостаточно большая «лавка», мало замен. Сюда мы приехали в неполном составе. У нас нет возможности дать кому-то отдохнуть. И к концу сезона усталость, конечно, накапливается. Но это не только у нас, а у многих команд", — сказала Ковальчук.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 5-е место, «Минчанка» — 10-е.