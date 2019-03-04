Бирюков стал самым результативным игроком 23-го тура Суперлиги

Доигровщик «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денис Бирюков стал самым результативным игроком 23-го тура российской Суперлиги, набрав 32 очка в матче с нижневартовской «Югрой-Самотлор», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Олега Согрина на своей площадке одержали победу со счётом 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9).



Лучшим на блоке стал игрок кемеровского «Кузбасса» Михаил Щербаков, набравший 7 очков в матче с новосибирским «Локомотивом».



Лучше всех на подаче действовали два волейболиста «Динамо-ЛО» — Бирюков и Андрей Колесник. На их счету по 5 эйсов.



Матчи 24-го тура российской Суперлиги пройдут 9-10 марта. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

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