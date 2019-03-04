Волейболистки московского «Динамо» разгромили «Ленинградку» в Суперлиге

19-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился в Санкт-Петербурге, где местная «Ленинградка» встречалась с московским «Динамо». Хозяйки площадки потерпели поражение в трёх партиях со счётом 0:3 (19:25, 15:25, 16:25).

Московское «Динамо» одержало 16-ю победу в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Ленинградка» потерпела 13-е поражение и находится на девятой позиции.

Ближайший матч «Динамо» проведёт на выезде — 7 марта с «Минчанкой». Это будет перенесённая встреча 12-го тура.

В матчах 20-го тура «Ленинградка» 9 марта в гостях сыграет с казанским «Динамо», а столичные бело-голубые 10 марта примут челябинское «Динамо-Метер».

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19-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 15:25, 16:25).