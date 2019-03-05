Кашин: надеюсь, у Поляковой рука через неделю будет совершенно другой

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин и волейболистка команды Екатерина Полякова прокомментировали поражение в матче 19-го российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 15:25, 16:25).

«Разница в классе глобальная. В игре центральных «Динамо» и нашей команды. Второе — был совершенно разный уровень подачи. Они и отподавали, и отпринимали очень хорошо. Бороться с таким блоком в реальной жизни у нас могла только Лиза Самадова. Петрова только подпускается к игре после тяжёлой пневмонии, которая у неё длилась месяц. Технически она выполняет правильные вещи, но сил ударить по-настоящему у неё пока нет. А молодые девочки — Боброва, Кузнецова, Лунева — им сложно играть на таком блоке, который сегодня представляет «Динамо» (Москва).



Я думаю, что с возвращением в строй всех наших лидеров, с набором формы, когда мы сможем играть основным составом — а я ещё перед «Локомотивом» сказал, что наша задача — нормально тренироваться и готовиться к двум последним турам — мы сможем подойти к ним в форме.

Надеюсь, что у Кати Поляковой её рука через неделю будет совершенно другой. Всё идёт по плану — главное этот план выполнить. Наши соперники своими играми дали нам возможность решать всё своими силами. Если до вчерашних игр мы зависели не только от своей игры, но и от результатов, которые показывает «Минчанка», то сейчас всё в наших руках.



Как оценю шансы на выход в плей-офф? Как реальные", — цитирует Кашина официальный сайт клуба.

«Перед игрой у нас была задача делать наработки на будущие матчи. В первой партии, пока счёт был равный, выполнялись установки, заданные Александром Леонидовичем до игры. Но дальше не везло, хотелось выиграть. А я болела, как могла», — сказала Полякова.

В турнирной таблице действующий чемпион России занимает вторую строчку, «Ленинградка» — девятую.