«Кузбасс» в ответном матче проиграл «Галатасараю» и не вышел в финал Кубка ЕКВ

В ответном полуфинальном матче мужского Кубка ЕКВ российский волейбольный клуб «Кузбасс» в гостях в четырёх партиях проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 1:3 (25:18, 19:25, 21:25, 17:25) и покинул турнир.

Кубок ЕКВ. Мужчины. Полуфинал. Ответный матч

«Галатасарай» (Стамбул, Турция) — «Кузбасс» (Кемерово, Россия) — 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:17).

В первой встрече «Кузбасс» нанёс поражение «Галатасараю» — 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).

Вторую пару полуфиналистов составили «Олимпиакос» и «Трентино». В первом матче итальянский клуб выиграл у греческой команды со счётом 3:0.



Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.